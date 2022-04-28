مسؤول عسكري تشادي: الشباب المتسللون إلى ليبيا يستخدمون كمرتزقة

قال مسؤول عسكري تشادي إن شباب بلاده الذين يتسللون إلى ليبيا، يستخدمون كمرتزقة، وعندما يريدون العودة إلى ديارهم، لا يتمكنون بسبب تورطهم في أعمال قتالية.

وأفاد محافظ كانم التشادية، الجنرال عثمان إبراهيم جوما، إن هجرة الشباب من كانم إلى ليبيا باتت تقلق سلطات المحافظة، حسب تصريح لجريدة «الوحدة إنفو» التشادية، اليوم الخميس.

وتناول جوما الإجراءات المتخذة على مستوى المحافظات لمحاربة هذه الظاهرة التي تشهد انضمام شباب من إقليمه الإداري إلى الجماعات المسلحة في جنوب ليبيا.

وأوضح أن الأفراد ذوي النوايا السيئة يريدون إثراء أنفسهم على حساب مستقبل الشباب من خلال بيعهم حلم الحياة الكريمة في الجانب الآخر.

كما أعلن استراتيجية السلطات الإقليمية للتصدي للظاهرة من خلال القبض على المهربين، مؤكدًا أن أي مركبة تنقل الشباب بشكل غير قانوني إلى ليبيا سيتحفظ عليها تلقائيا من قبل أجهزة الدولة.