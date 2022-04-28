السنوسي إسماعيل: تجاهل تام لأزمة العائلات الليبية العالقة بمطار إسطنبول

أكد السنوسي إسماعيل، الناطق السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، إن عائلات ليبية عالقة منذ يومين في مطار إسطنبول بعد تأخر رحلة شركة الخطوط الليبية عن موعدها”.

وأضاف إسماعيل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن مكتب الشركة في المطار مقفل ولا أحد منها يرد على استفسارات المواطنين وكل شئ غالي جدا في المطار.

وتابع:” كما هو معلوم ولم تقدم لهم الشركة الليبية أي خدمات، وبالنسبة للسفارة الليبية في تركيا لاحياة لمن تنادي”.

ولفت إلى أن رجال الشرطة في مطار إسطنبول يطلبون من ركاب الخطوط الليبية العالقين منذ يومين مغادرة المطار أو التوصل إلى حل مع المكتب، سواء بالتسفير أو التسكين”.

واستطرد:” مع العلم إن مدير مكتب الليبية إسطنبول لا يرد على اتصالات الركاب، ولم يحضر لعمله في المطار، ولا حد يعلة شيًا ولا فاهم حاجة”.