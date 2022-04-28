المنفي يتلقى برقية تهنئة من أمير الكويت وولي عهده

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الأمير الكويتي وولي عهده، عبرا عن خالص تهانيهما وأمنياتهما والشعب الكويتي لرئيس المجلس الرئاسي، متمنين للشعب الليبي الخير والسلام والرخاء، داعين الله العلي القدير بأن يعيد هذا العيد على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.