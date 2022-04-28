الكبير يلتقي سفير مالطا ويشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية بصندوق النقد والبنك الدوليين

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، كما شارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية بصندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع الكبير وسفير مالطا لدى ليبيا جرى خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، دون تفاصيل أخرى.

وأضاف المصرف أن اجتماع محافظي البنوك المركزية الذي شارك فيه الكبير يأتي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2022، وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والأفريقية.

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وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن محاور الاجتماع تركزت على مناقشة تحديات البنوك المركزية والسياسات النقدية في ظل الظروف المالية العالمية وتداعياتها على معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وما يمكن اتخاده من البنوك المركزية للتأقلم مع هذه الظروف.

ويمثل ليبيا في اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين وفد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير المالية خالد المبروك الذي يزور واشنطن للمشاركة في هذه الاجتماعات ولقاء عدد من المسؤولين الأميركيين والدوليين للتباحث حول المستجدات المالية والاقتصادية.

الكبير مع سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا في طرابلس، الخميس 28 أبريل 2022. (مصرف ليبيا المركزي)