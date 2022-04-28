صيانة طارئة لأحد مولدات الكهرباء بمحطة الرويس

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قالت الشركة العامة للكهرباء إنها بدأت في إجراء أعمال صيانة طارئة لمولد الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الرويس، وذلك في إطار العمل المتواصل لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.

وتشمل الصيانة استبدال أحد القضبان المعطوبة بالجزء الثابت لمولد الوحدة بمساعدة خبراء من شركة سيمنس الألمانية والتي يتوقع دخولها على الشبكة العامة خلال نهاية الشهر المقبل بقدرة 150 ميجاوات .

وأضافت، أن العاملين بأقسام الصيانة والتشغيل التابعون للمحطة يعملون بشكل متواصل ويبذلون قصارى جهدهم حتى تكون الوحدة قريبا على الشبكة العامة.

وتعد محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية الواقعة بمنطقة الجبل الغربي أحد أهم المحطات التي تعتمد عليها الشركة في انتاج الطاقة الكهربائية وتضم ست وحدات، وتشتغل حاليا بكامل طاقتها باستثناء الوحدة الثالثة تحت الصيانة .