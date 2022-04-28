اللجنة العلمية لجائحة كورونا توصي بأهمية الاستمرار في استخدام الكمامات

ليبيا – أوصت اللجنة العلمية لجائحة كورونا بأهمية الاستمرار في استخدام الكمامات في المستقبل القريب، نظرًا لإمكانية عودة جائحة فيروس كورونا، بسبب قدرة الفيروس على التحور، وبسبب انخفاض معدلات التطعيم في ليبيا.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض نصح عبر مكتبه الإعلامي باستخدام الكمامات واتباع تدابير أخرى للوقاية من العدوى ومكافحتها، وتشمل تنظيف اليدين، والتباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر واحد، وتجنب لمس الوجه، والأداب التنفسية، والتهوية الكافية في الأماكن المغلقة، والفحص، ورصد المخالطين، والحجر الصحي، والعزل، والتطعيم.

وطالب الجميع باستخدام الكمامات بشكل شامل وإلزامي بمن فيهم العاملون، والمرضى، والزوار، ومقدمو الخدمات، وغيرهم داخل أماكن الرعاية الصحية بغض النظر عن وجود حالة كوفيد أو عدم وجودها.

وأفاد المركز أنه ليس من الضروري استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة غير المزدحمة، داعيًا إلى ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة العامة، إذا لم يتم توفير التهوية الكافية.

المركز طالب القائمين على الرعاية المنازلية (الحجر المنزلي) في مكان المعيشة مع أفراد مؤكدة إصابتهم بمرض كوفيد-19 أو مشتبه فيها، بارتداء كمامة طبية مع ضمان التهوئة الجيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية