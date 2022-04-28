الحداد: لن ننجر إلى الصراع أو ننحاز لأي طرف

طالب رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الفريق أول ركن “محمد الحداد”، أبناء المؤسسة العسكرية بعدم الانحياز إلى أي طرف وتجنب الصراع القائم، قائلا:” نحثكم على تجنب الصراعات التي تريد إدخال القوات المسلحة في الصراع الدائر لكي تجرها لتنحاز لطرف دون آخر”.

جاء ذلك خلال لقاء “الحداد”، أمس الإربعاء، بضباط الدفعة (51) من خريجي الكلية العسكرية.

وأكد الحداد، في كلمته، أن الجيش الليبي هو الحصن الحصين للوطن والركيزة الأساسية الضامنة لبناء الدولة التي يتطلع لها الليبيين، وفق أسس صحيحة وعقيدة وطنية خالصة بعيداً عن التجاذبات والولاءات، ليكونوا جيشاً مؤهلاً علمياً وعملياً يقوم بواجباته في حماية أمن وسلامة البلاد” وفقاً لكلامه

ولفت إلى أن مستقبل المؤسسة بأيديهم، وإن الأمانة التي يحملونها، هي الدفاع عن وطننا الغالي وشعبنا العظيم من كل الأخطار التي تهدده، وحمايته من الإرهاب بكل أصنافه وأشكاله ومسمياته، وحمايته من كل سلاح منفلت وغير منضبط، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية هي القوة المناط بها حماية الوطن والدستور ومؤسسات الدولة.

وحث الحداد، أبناء المؤسسة العسكرية، على تجنب الصراعات، قائلا:” لابد من تجنب الصراع الذي نراها الآن في وطننا، والذي سيعود على بلادنا بالخراب والدمار والفرقة والتشتت، كلها تريد إدخال الجيش والقوات المسلحة في الصراع الدائر لكي تجرها لتنحاز لطرف دون آخر”.

وشدد على أن المؤسسة العسكرية تبني عليكم آمالاً أكبر، فلا تهدموا هذه الآمال، وإن المهمة العاجلة الملقاة على عاتقكم هيا دوركم الفاعل في إقناع بقية رفاق الدرب باستكمال نضالهم الوطني بانخراطهم تحت لواء الدولة، وفق رغباتهم وخدمة لها من داخل مؤسساتها، سواءً المدنية أو العسكرية أو الشرطية كقوة أساسية أو مساندة.