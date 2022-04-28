ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 April, 2022

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الخميس ،عبر الفيديو في اجتماع محافظي البنوك المركزية بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والأفريقية ،ضمن إجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2022.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات البنوك المركزية والسياسات النقدية في ظل الظروف المالية العالمية وتداعياتها على معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وما يمكن اتخاده من البنوك المركزية للتأقلم مع هذه الظروف.