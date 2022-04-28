“الحويج”: من المهم تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد

عقد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة اجتماعا مع اللجنة القانونية برئاسة الكوني اعبودة وحضور الأعضاء ومستشار الوزير، بمقر الوزارة، وذلك لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أمس الأربعاء عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 لسنة 2010، بشأن النشاط التجاري العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، إضافة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها.

وأكد الحاضرون على أهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

واستكملت اللجنة مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة، وقدمت عدداً من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.