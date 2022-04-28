الكبير يلتقي سفير مالطا ومعلقون يتساءلون ما علاقة المحافظ بالسفراء؟

العنوان

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس في مكتبه مع سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وقال المصرف المركزي، إن الكبير وصليبيا ناقشا “القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأثار هذا اللقاء، الذي ليس الأول من نوعه بين الكبير وسفراء الدول الأجنبية، استغرابًا كبيرًا، إذ تساءل مئات المعلقين، على منشور المصرف المركزي بشأن اللقاء، عن العلاقة بين محافظ مصرف مركزي مع سفراء الدول.

وقال معلق: “شنو هالبلاد الخاربة. ما ماسك فيها غير الطرطور والذيول والحكاكي”. وقالت معلقة: “شن مشكلة مدير بيت المال ورزق الليبيين كل يوم مجتمع مع سفراء الدول الأجنبية. على ما أعتقد جا يين يسلكوا في ثمن ضرب الناتو للوطن بعد فبراير”.

وقال معلق، “لم يعد مصرفا مركزيا لقد أصبحت وزارة خارجية. مصرف ليبيا المركزي غير نشاطه”.

وأضاف آخر، “حلوة “قضايا ذات الاهتمام المشترك”. وآلله جو عليك”. وباستغراب قال معلق: “طول عمري ما سمعت محافظ مصرف في العالم يناقش مع سفراء دول غربية قضايا ذات اهتمام مشترك!!”.

وتساءل معلق: “نبي نفهم المحافظ شن علاقته بسفير دولة أجنبية. الخبر نازل في صفحة المصرف الرسمية بدون خجل ولا حتى تبيين أسباب اللقاء”. وقال معلق: “يبدوا أن الاجتماع لمناقشة تهريب مال الشعب لمالطا وأوروبا”.