عثمان عبد الجليل يدعو لدعم هيئة التأمين الطبي

بنغازي 28 أبريل 2022 (وال)- دعا وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، إلى دعم هيئة التأمين الطبي؛ وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها حتى تتمكن من أداء عملها على أفضل وجه.

دعوة الوزير جاءت خلال اجتماع عقده برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني ببنغازي، تم فيها مناقشة سير عمل هيئة التأمين الطبي في أرجاء البلاد، وطرح التحديات التي تُواجه عمل الهيئة والحلول المقترحة لتخطيها.

والجدير بالذكر؛ أن الوزير عبد الجليل أعلن في وقت سابق، عن استراتيجيته للنهوض بالقطاع الصحي في ثلاثة أشهر، حال اعتماد الموازنة العامة للدولة، ومباشرة الحكومة مهامها من طرابلس. (وال) هــ ش/ ر ت

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