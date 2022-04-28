امغيب: التاريخ سيذكر ستيفاني بأنها سبب معاناة وعذابات الشعب الليبي

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن ستفاني ويليامز المستشارة الأممية، تحاول الآن تمديد فترة عملها لسنة أخرى لأنه مع نهاية هذا الشهر سوف تغادر لتستقر في مزبلة التاريخ رفقة أعضاء بعثتها الفاسدين والمرتشين، الذين سيذكرهم التاريخ بأنهم كانوا السبب في معاناة وعذابات الشعب الليبي”.

وأضاف امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عندما تم تعيين ستفاني ويليامز نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، غرد المبعوث الأممي غسان سلامة حينها: أرحب بتعيين ستفاني ويليامز وأشكر الأمين العام على جودة اختياره وكلي يقين إننا سنعمل معها من أجل استقرار ليبيا وتعزيز مؤسساتها وخدمة أبنائها”.

وتابع:” غسان سلامة لم يكن صادقاً وقتها ولم يقل الحقيقة لكنه كان مضطراً لأن يصف بضاعة رديئة بأنها ذات جودة، كما كان يعلم تمام العلم أن وجود ستفاني لن يكون أبداً في مصلحة الشعب الليبي لكنه كان مجبراً على الترحيب والتملق”.

واستطرد:” للأسف كل هذا الترحيب لم يشفع له لا عند ستفاني ولا عند من كان وراء وجودها في المشهد السياسي الليبي، وبالفعل تم الاستغناء عن خدمات غسان سلامة وأُجبر على المغادرة لكي تخلو الساحة للعجوز ستفاني تسرح وتمرح فيها كما تشاء فكانت بداية عملها بالإصرار على اختيار شخصيات فاسدة وشخصيات جدلية عرفت بالتطرف وأخرى لا نعرف عنها شيئاً للمشاركة في حوارات تونس جنيف فكان المنتج كما خططت له أجندة ستفاني تماماً، عملاء وخونة وأموال فاسدة اجتمعوا فشكلوا حكومة فاشلة لم تنجح إلا في سرقة أموال الشعب في أكبر عمليات نصب واختلاس وفساد عرفها التاريخ مع التفريط الكامل في سيادة دولة كانت عزيزة مهابة”.

ولفت إلى هذه الحكومة ما زالت تتمسك بها ستفاني وتدافع عنها بكل قوة حتى هذه الساعة مع أنها لا تحمل أي صفة إلا صفة مستشارة فقط “.