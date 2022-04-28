ويليامز تجري مباحثات مع مسؤولين في المملكة المتحدة بشأن الوضع في البلاد

التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في لندن مع اللورد أحمد ، لورد منطقة ويمبلدون وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية وعدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة.

وأطلعت ويليامز المسؤولين هناك على الوضع الحالي في ليبيا ونتائج مشاورات القاهرة.

ووفق ويليامز فإن الاجتماعات سادها اتفاق تام على دعم مسار انتخابي دستوري قابل للتطبيق في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض تعزيزا لحقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون.

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