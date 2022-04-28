مسؤول بالبنتاغون: المرتزقة في أوكرانيا قدموا من بلدين عربيين

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الخميس، إن المرتزقة الذين يقاتلون في أوكرانيا قدموا من سوريا وليبيا.

وقال المسؤول خلال لقاء مع صحفيين، الخميس، إن الدعم الأميركي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا هو الأكبر منذ “مشروع مارشال”، عقب الحرب العالمية الثانية.

وكان المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، يشير إلى برنامج استثمارات أميركي ضخم، ساعد الاقتصاد الألماني المنهار على التعافي بعد خسارة النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المسؤول، أن واشنطن تسعى لإقامة قاعدة تدريب واسعة ودائمة في شرق أوروبا، لكن “لن نكشف عن مكانها”.

وأوضح أن “القوات الأميركية تشارك مع دول أخرى في تدريب وحدات أوكرانية خارج أوكرانيا”.

ومن جهة أخرى، تحدث المسؤول عن الوضع الميداني على الأرض، في الحرب التي دخلت شهرها الثالث.

وأكد أن “روسيا تعاني من مشكلة تنسيق عملياتها عبر قيادة مركزية، فضلا عن ضعفها في إيصال الإمدادات لوحداتها”، كما قال إن القوات الأوكرانية تستعيد مواقع في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، و”مقاومتها تتحسن”.

وتابع: “الروس لم يسيطروا على ماريوبول، المدينة المحاصرة على بحر آزوف الاستراتيجي، بل “هم مازالوا يستهدفونها بقصف عشوائي”.

كما قال إن “لا مؤشرات لدينا على أن الروس سيهاجمون قاعدة أوديسا. البحرية الروسية ليست قريبة منها”.