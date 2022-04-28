وزارة العدل بحكومة الوحدة تشارك نزلاء سجن الكويفية ببنغازي وذويهم مأدبة إفطار

شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، نزلاء سجن الكويفية بمدينة بنغازي وذويهم مأدبة إفطار رمضانية، بحسب ما أعلنت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ومثَّل الوزارة وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان، خالد نجم، بحضور رئيس فرع الشرطة القضائية بنغازي العميد صلاح المغربي، ومدير السجن العقيد ناصر البرغثي، ورئيس فرع وزارة العدل في بنغازي عمر بوزكره، ونائب النيابة العامة بمكتب المحامي العام في بنغازي عابد بوفران، ورئيس مجلس الحكماء بالمجلس المحلي الكويفية.

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وقالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية إن هذه المبادرة لجمع نزلاء سجن الكويفية وذويهم تأتي بمناسبة شهر رمضان لإدخال السرور والبهجة في قلوبهم، مشيرة إلى أن إدارة السجن وفرت بعض وسائل التسلية والهدايا لأطفال أسر النزلاء.

ونقل وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، خالد نجم في كلمة بالمناسبة، للنزلاء وذويهم تحيات الوزيرة حليمة إبراهيم إلى الحضور المشارك في المناسبة، مثنية على جهودهم الطيبة في هذا الشهر المبارك.

كما توجه نجم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في إقامة هذه المناسبة خاصة العاملين بسجن الكويفية في مدينة بنغازي.

مأدبة الإفطار لنزلاء سجن الكويفية وذويهم التي شاركت فيها وزارة العدل بحكومة الوحدة. (وزارة العدل)

مأدبة الإفطار لنزلاء سجن الكويفية وذويهم التي شاركت فيها وزارة العدل بحكومة الوحدة. (وزارة العدل)

مأدبة الإفطار لنزلاء سجن الكويفية وذويهم التي شاركت فيها وزارة العدل بحكومة الوحدة. (وزارة العدل)

مأدبة الإفطار لنزلاء سجن الكويفية وذويهم التي شاركت فيها وزارة العدل بحكومة الوحدة. (وزارة العدل)