حرس السواحل يعيد “165 مهاجرا من طريقهم لأوروبا” إلى ليبيا

أعلن جهاز حرس السواحل عن إنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي، وغرق آخر، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، على حد قوله.
وقال مكتب المراسم برئاسة الأركان البحرية بحكومة الوحدة المؤقتة في بيان، إنه تلقى نداء استغاثة، وتم تحريك زورق يتبع نقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى المكان المذكور، وفق قوله.
وأضاف البيان: “عند الاقتراب من مصفاة الزاوية قام المهاجرون بثقب القارب المطاطي، وتم الاستعانة بالقاطرة النفطية الزاوية 4 وتم إنقاذ طاقم الدورية والمهاجرين والنتيجة وفاة مهاجر واحد” بحسب البيان.
وواصل البيان: “سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين” وفق قوله.
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