حرس السواحل يعيد “165 مهاجرا من طريقهم لأوروبا” إلى ليبيا

أعلن جهاز حرس السواحل عن إنقاذ 165 مهاجرا غير شرعي، وغرق آخر، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، على حد قوله.

وقال مكتب المراسم برئاسة الأركان البحرية بحكومة الوحدة المؤقتة في بيان، إنه تلقى نداء استغاثة، وتم تحريك زورق يتبع نقطة مصفاة الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى المكان المذكور، وفق قوله.

وأضاف البيان: “عند الاقتراب من مصفاة الزاوية قام المهاجرون بثقب القارب المطاطي، وتم الاستعانة بالقاطرة النفطية الزاوية 4 وتم إنقاذ طاقم الدورية والمهاجرين والنتيجة وفاة مهاجر واحد” بحسب البيان.

وواصل البيان: “سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين” وفق قوله.