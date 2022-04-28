الأجهزة الأمنية بشحات تعتمد خطة تأمين البلدية طيلة أيام عيد الفطر

أخبار ليبيا 24

ناقشت الأجهزة الأمنية ببلدية شحات، اليوم الخميس، تأمين البلدية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان مديرية أمن شحات ترأسه مدير أمن شحات، العميد مصطفى حسن.. وبحضور رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات المقدم رمزي رمضان، وعدد من رؤساء الاجهزة الأمنية داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن شحات.

ويأتي الاجتماع لمناقشة سير العمل الأمني في مدينة شحات خلال أيام عيد الفطر المبارك ولتكثيف الجهود الأمنية خمة للمواطن.

واعتمد الاجتماع خطة عمل متكاملة طيلة أيام عيد الفطر المبارك. كما شدد الاجتماع على التعاون الدائم والمستمر للمجاهرة بالأمن والحفاظ على أمن وسلامة المواطن المقيم والزائر لمدينة شحات أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.