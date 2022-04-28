الكبير: ناقشنا مع محافظي البنوك المركزية السياسات النقدية في ظل الأزمة المالية العالمية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الخميس، عبر خاصية الفيديو، تحديات البنوك المركزية والسياسات النقدية، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2022.

وبحسب بيان المصرف المركزي، فإن اللقاء ناقش تحديات البنوك المركزية والسياسات النقدية في ظل الظروف المالية العالمية وتداعياتها على معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتطرق الاجتماع، إلى ما يمكن اتخاده من البنوك المركزية للتأقلم مع هذه الظروف.

وشارك في الاجتماع، عدد من محافظي البنوك المركزية العربية والأفريقية.