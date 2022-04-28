قائد عملية إيريني: العملية جزء من نهج أوروبي متكامل لتحقيق استقرار ليبيا

قال قائد عملية “إيريني”، الأدميرال ستيفانو توركيتّو، إن الأنشطة التي يقومون بها تعد جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن جهودًا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستذكر الأدميرال، خلال ندوة اليوم الخميس عن “مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا”، قول الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن “إيريني ليست حلا للأزمة الليبية، ولكنها أداة مهمة من أجل تهيئة الظروف للدبلوماسية لبلوغ حل دائم للاستقرار في ليبيا”.

ونوه قائد العملية البحرية الأوروبية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، بأنه “على الرغم من أن حظر السلاح هو مهمتنا الأساسية، إلا أن المهام الأخرى ليست أقل أهمية على الساحة الدولية ولتداعياتها على أمن الملاحة وسط المتوسط وليبيا، بل وأيضًا على استقرار منطقة الساحل”.