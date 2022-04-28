هذا ما جاء في كلام المنقوش حول تأثيرات حرب أوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الخميس، في الندوة الافتراضية التي نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام بعنوان “تأثير حرب أوكرانيا على البلدان الهشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وقالت الخارجية إن الندوة ناقشت التداعيات المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين دول الناتو وروسيا على البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحث آفاق السلام في النزاعات الجارية والأزمات لا سيما في سوريا وليبيا وتونس واليمن ولبنان والعراق،في ضوء إعادة التموضع الجيوسياسي العالمي.

كما ناقشت رؤية ليبيا حول المواجهة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتأثيرات المحتملة على النزاعات التي طال أمدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأثير هذه الحرب سلباً على الديناميكيات على مستوى مجلس الأمن الدولي؛ مما يزيد من تعقيد التسويات السلمية لهذه النزاعات.