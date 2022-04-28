إدريس: ظهور الجماعات المتشددة جنوب البلاد تقف خلفه استخبارات غربية

ليبيا – تساءل رئيس التجمع الوطني الليبي للمصالحة إدريس أحمد حول ظهور الجماعات المتشددة من وقت لآخر جنوب البلاد، وخاصة مع إقفالات النفط وفي المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة تصريف الأعمال، موضحًا أنه يعتبر الحديث عن الجماعات في مثل هذا الوقت نوع من الاصطناع.

إدريس وفي تصريحات خاصة لموقع “البوابة نيوز” المصري قال: “لا أنفي وجود عناصر متشددة إرهابية يمكن أن تندس في أي مكان في ليبيا، أو تتسرب مع أي فوج من أفواج الهجرة غير الشرعية القادمة من دول الطوق، خصوصًا الإفريقية، حيث ما زالت الحدود مباحة لدخول بعض العناصر الخطرة”.

وشكك إدريس في ظهور الجماعات في مثل هذه الأوقات، وأنه يعدها بعض المناكفات بين القوى السياسية المتصارعة، مع عدم رفضه لوجود عدد من الجماعات الصغيرة جدًا المتشددة، المختبئة في بعض المدن، أو المتوارية في الصحراء الليبية مترامية الأطراف.

إدريس رأى أن مثل هذه الأفعال تقف خلفها استخبارات غربية بقصد تأجيج المشهد الليبي، خاصة أن بإمكان أي جماعة مسلحة الخروج للصحراء وشن هجمات مختلفة لإثارة الناس.