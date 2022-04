إحاطة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: – التحقيق عن بعد حول الجرائم في ليبيا ليس فعالا ولا بد من العمل عن قرب مع الضحايا والناجين من أجل الوصول للحقيقة

– لا بد من تفاعل أفضل وأقوى مع السلطات الليبية لأن العدالة تقام بشكل أفضل في وطنها

– المحكمة الجنائية الدولية ليست في قمة هرم العدالة، بل هي في المركز ولا بد من تعاون السلطات الوطنية لتحقيق العدالة

مندوب روسيا في الأمم_المتحدة : – ما قدمته وسائل الإعلام الغربية والمنظمات غير الحكومية تضمن فبركة استخدمت لتبرير عدوان الناتو ضد ليبيا – العدالة والحياد تعني أن تركز المحكمة على كافة جرائم الحرب ومن بينها جرائم الناتو وليس فقط جرائم داعمي القذافي – نطالب كافة الأطراف بعدم التدخل في الانتخابات الليبية

مندوب الولايات_المتحدة في الأمم_المتحدة : – انعدام الأمن في #ليبيا والتحشيدات المسلحة أمران يمكن معالجتهما في حال وجود رغبة سياسية – انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا يتحمل مسؤوليتها كافة الأطراف منذ نهاية عام 2016 – سنواصل الإجراءات القضائية المحلية ضد كبار المسؤولين في النظام السابق ومن بينهم السنوسي وسيف الإسلام القذافي

مندوبة فرنسا في الأمم_المتحدة : – ندعم الجهود لتجهيز وتحليل الأدلة بخصوص الانتهاكات ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز – من الضروري أن نسلط الضوء على الفظائع التي ارتكبت في ترهونة وجنوب طرابلس

مندوبة كينيا في الأمم_المتحدة : – نطالب بزيادة الدعم المقدم لليبيا من أجل تعزيز قدراتها الوطنية على إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية – نطالب الاتحاد الاوروبي بمعالجة أسباب الهجرة بدلاً من السلوك الحالي تجاه المهاجرين

مندوب الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة : – الأوضاع في #ليبيا تتسم بالضبابية والصراع على السلطة وعدم وضوح مسار العملية السياسية – نرحب باستضافة مصر لمشاورات القاعدة الدستورية في سبيل الوصول لحل سياسي – تحقيق العدالة يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية عبر دعم الجهود وبناء المؤسسات لتحقيق المسائلة والإجراءات القضائية

مندوب الهند في الأمم_المتحدة : – المحكمة الجنائية الدولية ليست الآلية الأنسب في القضايا التي تحال لها لأغراض سياسية بحتة – يجب على جميع الأطراف التركيز على إجراء انتخابات حرة نزيهة كأولوية في ليبيا

