الكاسح: هناك تطور كبير في أداء القوات المسلحة خلال مواجهاتها الأخيرة للجماعات الإرهابية

كشف الخبير العسكري عبد الحميد الكاسح عن تطور كبير في أداء القوات المسلحة خلال مواجهاتها للجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة، قائلا: إنها باتت ترصد مسبقا وتقوم بالمواجهة، فيما كان الأسلوب السابق أن الإرهابيين يبادرون باستهداف نقاط أمنية منتشرة على الطرق النائية، وثكنات مؤقتة للجيش في الجنوب الغربي.

وأضاف الكاسح وفي تصريحات صحفية أن ميزان القوة حاليا يميل لصالح القوات المسلحة بعد إرسال تعزيزات عسكرية برية وجوية لدعم القوات المتمركزة في الجنوب خلال معاركها ضد الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة، التي تتحرك في حدود واسعة بين ليبيا وتشاد والجزائر والنيجر.

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