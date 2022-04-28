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“الغاوي” بالأمم المتحدة: خطوات “حكومة الوحدة” تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة المؤقتة “أبوبكر الغاوي”، اليوم الخميس في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بقاعة الجمعية العمومية بنيويورك.

ورافقه رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس “عبد الحكيم السلطني”، وعدد من المستشارين والمختصين بوزارة الإسكان والتعمير.

وقالت وزارة الإسكان في بيان إنه تم خلال الاجتماع الاستماع والتباحث مع ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقييم الأجندة الحضرية الجديدة وتوصياتهم بالخصوص.

كما استعرض الوزير الخطوات والقرارات التي قامت بها حكومة الوحدة والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها، وإنشاء صناديق الإعمار ودعم الشباب وإطلاق مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، واعتماد الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة.

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صحيفة الساعة 24

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