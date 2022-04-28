في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

صدر، اليوم الخميس، العددان 336 ـ337، لمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي صدر الصفحة الأولى تقرير يتابع آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، وجاء بعنوان «الدبيبة وباشاغا: لارجوع.. وواشنطن قلقة من الإغلاق النفطي».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما بعنوان «هل يتخلى ماكرون عن ازدواجية التعاطي مع ليبيا؟».

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ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع موسع يرصد كيف تتنافس حكومتا عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا على الأرض، وجاء بعنوان كبير يقول «ورقة إعادة الإعمار تدخل معركة الدبيبة ـ باشاغا».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ موضوعًا يهم المهجرين والنازحين، وجاء بعنوان«3794 صكًا ماليًا لأسر النازحين والمهجرين». وهي الصكوك التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة.

130 شخصاً ضحايا ألغام ليبيا خلال 11شهرًا

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير بعنوان «بعد انسحابها من مالي: النيجر: سمحنا بانتشار قوات «برخان» بسبب الوضع الليبي». وأيضًا نطالع في الصفحة ذاتها تقريرًا حقوقيًا بعنوان «في أحدث تقرير أصدرته رايتس ووتش.. 130 شخصًا ضحايا ألغام ليبيا خلال 11 شهرًا».

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أرقام الإنفاق العسكري

وإلى الشؤون العربية والدولية، وتحت عنوان «أرقام قياسية جديدة للإنفاق العسكري عالميًا»، نطالع تقريرًا يتصدر الصفحة السادسة. ونطالع ثلاثة موضوعات في الصفحة السابعة، على رأسها تقرير بعنوان «جبهة الخلاص.. تحد جديد لسلطة الرئيس التونسي».

فجوة التضخم وتآكل الدينار

وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «تشديد حكومي على مكافحة الغش التجاري». وفي الصفحة التاسعة نطالع موضوعًا بعنوان«تحذير دولي من زيادة فجوة التضخم وتآكل قيمة الدينار في ليبيا».

ذكرى نصر القرضابية

ومن الاقتصاد إلى صفحة البلديات ونطالع فيها تقريرًا رئيسيًا بعنوان «في الذكرى 107.. سرت تحتفل بمعركة القرضابية».

الإسلام في الغرب وفوبيا الإعلام

وفي الصفحة الثالثة عشرة نقرأ موضوعًا رئيسيًا عن صورة الإسلام في الغرب، وجاء بعنوان «فوبيا الخطاب الإعلامي وتحولاته في الحاضنة الاجتماعية».

الزعيم يصنع التاريخ

ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا يحتفي بصعود الأهلي طرابلس إلى المربع الذهبي في كاس الكونفدرالي وجاء بعنوان «الزعيم يصنع التاريخ».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير موسع عن المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، وجاء بعنوان «محطات في مشوار فرسان المتوسط بتصفيات كان 2023».

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