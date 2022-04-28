العامة للكهرباء تعلن سرقة أسلاك كهربائية بإدارة توزيع الجبل الأخضر

العنوان-بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة ألف متر من أسلاك النحاس، ضغط عالٍ، من خط جورة بدائرة توزيع غرب البيضاء التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر.

ولفتت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن مجموعة خارجة عن القانون سطت على عشرة أعمدة خشبية بالخط أيضا.. ما يتسبب في مشكلة إضافة، ويضر بمصالح المواطنين.

وأكدت الشركة ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات بشكل ملحوظ على الشبكة الكهربائية ومكوناتها.. في أكثر من منطقة، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ويكبد الشركة تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.