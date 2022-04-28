دي مايو يحث على تعاون أوسع مع ليبيا في ملف الهجرة

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تأكيده على الحاجة الملحة للتعاون في ليبيا على نطاق واسع باعتبارها إحدى أهم بوابات البحر الأبيض المتوسط حيث يمر عبرها آلاف المهاجرين.

وجاء تصريح وزير الخارجية الإيطالي في ردود على أسئلة أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إزاء النظرة التعددية لدول الاتحاد والمواقف الدولية حول ما يشهده العالم من أزمات في مقدمتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفا عن دي مايو قوله إنه “فيما يتعلق بمسألة التعددية إزاء كيفية تجنب الأزمات مثل تلك التي نشهدها، والتي رأيناها في ليبيا وسوريا وفي أجزاء أخرى من العالم، مثل جنوب القوقاز، فإن الإجابة عن كيفية استخدام أداة التعددية بشكل أفضل هو في تعددية الأطراف نفسها”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن ” لحظة الجمود التي يمر بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات، تتطلب المضي قدماً في إصلاح مجلس الأمن الذي طالما كانت إيطاليا تروج له.

كما حث دي مايو على وجوب تعزيز التعددية، وحيثما تضعف نتيجة لهذه الأزمة، وقال إنها “تتطلب بالضرورة الإصلاحات التي احتفظنا بها في الأدراج منذ 20 عامًا والتي يجب بالضرورة تسريعها في هذه اللحظة”.

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