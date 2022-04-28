مندوبو كينيا وفرنسا والإمارات والهند بمجلس الأمن: تحقيق العدالة يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية

طالبت مندوبة كينيا في الأمم المتحدة، بزيادة الدعم المقدم لليبيا من أجل تعزيز قدراتها الوطنية على إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية.

المندوبة، وفي وفي كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، طالبت أيضاً الاتحاد الاوروبي بمعالجة أسباب الهجرة بدلاً من السلوك الحالي تجاه المهاجرين.

أما مندوبة فرنسا في الأمم المتحدة، أكدت دعم بلادها لجهود لتجهيز وتحليل الأدلة بخصوص الانتهاكات ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز.

ومن جانبه قال مندوب الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، أن الأوضاع في ليبيا تتسم بالضبابية والصراع على السلطة وعدم وضوح مسار العملية السياسية، مرحباً باستضافة مصر لمشاورات القاعدة الدستورية في سبيل الوصول لحل سياسي.

وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية عبر دعم الجهود وبناء المؤسسات لتحقيق المسائلة والإجراءات القضائية.

وبدوره أكد مندوب الهند في الأمم المتحدة، أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الآلية الأنسب في القضايا التي تحال لها لأغراض سياسية بحتة، ويجب على جميع الأطراف التركيز على إجراء انتخابات حرة نزيهة كأولوية في ليبيا.