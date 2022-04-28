وزارة الاقتصاد توصي بتفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور

العنوان-طرابلس

أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير محمد الحويج مع اللجنة التي يرأسها الكوني اعبودة، الأربعاء، لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وفق بيان الوزارة.

واستعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 للعام 2010.. بشأن النشاط التجاري العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية.

كما راجعت اللجنة، اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها.