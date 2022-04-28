قوة إنفاذ القانون تضبط تجاوزات جديدة على مسار النهر الصناعي

باشرت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية البدء في الجولات التفتيشية على مسارات النهر الصناعي وصولاً لمنطقة تنيناي قرب مدينة وليد.

ويتابع فريق التفتيش عبر هذه الجولة -التي انطلقت من منطقة الهيرة- الأعمال التي أُنجزت خلال المدة الماضية، وقد ضبط في هذه الجولة بعض التجاوزات “وعلى الفور تم التواصل مع إدارة النهر الصناعي لإزالتها وضمان عدم تكرارها”-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية.

وتأتي هذه الجولة التفتيشية في إطار متابعة الأعمال المنجزة خلال المدة الماضية في إزالة التوصيلات غير القانونية من مسارات النهر الصناعي الممتد من الهيرة ووصولاً إلى منطقة جبل الحساونة، التي ينبع منها النهر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة قد أُطلقت بناءً على كتاب النائب العام بمتابعة هذه الأعمال المنجزة والقيام بجولات تفتيشية على مسارات النهر الصناعي، ضمن عديد الجولات التي تقوم بها دوريات الفرع.

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