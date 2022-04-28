شاهد في «اقتصاد+»: تحذيرات من لجوء ليبيا إلى صندوق النقد الدولي

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الخميس، الضوء على التحذيرات من لجوء ليبيا إلى صندوق النقد الدولي، وإنفاق مالي دون ضوابط.

وأشار البرنامج إلى أن قيمة الديون المتراكمة على الدولة الليبية وصلت إلى نحو 34.5 مليار دولار، في ظل عدم قدرة المصارف التجارية على تحصيل قروض وتسهيلات ائتمانية بقيمة 2.9 مليار دولار، بنسبة 67% من إجمالي القروض.

وتطرق البرنامج إلى جملة من الأخبار المحلية، من بينها إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية استفادة 66 ألف أسرة من ملحق منحة الأبناء، واستجابة الحكومة لمطالب المتقاعدين بشأن الزيادة بقيمة 900 دينار شهريًا، وبدأ وزارة الاقتصاد إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع.