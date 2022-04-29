روسيا: ما حدث لمعمر القذافي كان من تدبير الولايات المتحدة

العنوان – موسكو

أكد ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. أن ما حدث لمعمر القذافي كان من تدبير الولايات المتحدة.

وأضاف نيبينزيا. في كلمة له في اجتماع مع محكمة الجنايات الدولية اليوم الخميس أنه يجب أن تتعامل المحكمة مع جرائم الحرب التي ارتكبها حلف الناتو.

وأوضح ممثل روسيا. أن مكتب المحكمة الدولية سيغلق ملف الجرائم التي حدثت عام 2011 بما فيها مقتل القذافي.

وتساءل نيبينزيا. :”من سيتحمل انهيار الدولة الليبية. ولماذا لم تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع مقتل القذافي خارج نطاق القضاء”.

وطالب ممثل روسيا كل الأطراف ألا تتدخل في الانتخابات لأن الشعب الليبي عانى كثيرا وهو يستحق السلام والاستقرار.