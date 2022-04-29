تمشيط مناطق واسعة من ورشفانة بحثاً عن مخلفات الحروب

قامت إحدى الفرق الفنية بإدارة هيئة السلامة الوطنية الخميس، بعمليات تمشيط واسعة في ورشفانة، شملت مناطق الزهراء والمعمورة وقرقوزة والطويبية والحشان والعزيزية والسوانئ بحثاً عن مخلفات الحروب.

وتمكنت الفرق خلال عمليات التمشيط من إزالة عدد من قذائف الهاون والمدفعية، إلى جانب عدد من قذائف صاروخية، إضافة إلى كشفها عن حفرتين سقطت فيهما قذائف.

وأضاف الموقع الرسمي لهيئة السلامة الوطنية على فيسبوك الذي أورد الخبر، أنه تم تأمين كافة المخلفات التي تم تجميعها ونقلها إلى مكان مخصص لمعالجتها لاحقاً، مشيرة إلى أن الكتيبة 55 هي من أمّنت الفرق الفنية أثناء أداء عملها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت إلى أن مخلفات الحروب والألغام غير المتفجرة أدت إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين، في مناطق جنوب طرابلس، فضلاً عن تأثيرها على أغلب نواحي الحياة فيها.

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