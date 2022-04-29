الصول: أمريكا والغرب يتحملان مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

حمل عضو مجلس النواب علي الصول، الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية الجرائم والانتهاكات الإنسانية في ليبيا وأغلب دول العالم.

وقال الصول، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نعم هناك جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وأغلب دول العالم، سوى نتيجة الحروب المفتعلة من أمريكا والغرب، بإحداث صراعات وما نتجت عن تلك الصراعات” .

وأضاف الصول:” لكن ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية برعاية أمريكا تكيل بمكيالين، وبالليبي “طابق حلال وطابق حرام”.