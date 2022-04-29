الدبيبة يتفقد عددًا من المشروعات بمصراتة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رفقة عدد من الوزراء، وعميد بلدية مصراتة، بجولة ميدانية لعدد من المشروعات بمدينة مصراتة، وذلك ضمن خطة عودة الحياة.

واستهل الدبيبة، الجولة بزيارة لمشروع إنشاء صالة ركاب مطار مصراتة الدولي، حيث اطلع على الأعمال الجارية هناك ونسب الإنجاز فيها .

وتضمنت الجولة، أيضًا زيارة لمجمع العيادات الطبية بالمدينة، حيث تفقد الأقسام والعيادات الطبية بالمجمع، واطلع على أعمال الصيانة الجاري تنفيذها به، وذلك لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

كما تضمنت الجولة، زيارة ميدانية للحديقة المركزية وميدان النصر، إلى جانب جولة داخل أحدٍ الاسواق الشعبية وسط المدينة.

وفي ختام الجولة الميدانية، شارك الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء، أهالي المدينة مأدبة إفطارهم.