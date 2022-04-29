أمن بنغازي: ضبط شخص من ذوي السوابق ومطلوب في قضايا عدة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى المراكز على ذمة محاضر.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات بساحة الكيش تمت مشاهدة شخص من ذوي السوابق الجنائية ومطلوب لدي مركز شرطة رأس عبيدة على ذمة عدة محاضر.

وأضاف مديرية أمن بنغازي أن المطلوب كان يستقل مركبة آلية نوع هيونداي توسكان حمراء اللون معتمة بالكامل.

وأشارت المديرية إلى أنه على الفور تم إعداد كمين له وضبطه وبتفتيش المركبة احترازياً عُثر بداخلها على سلاح ناري نوع مُسدس وعدد من حبوب الهلوسة وقطعة بُنية اللون يُشتبه في كونها مُخدر الحشيش وتم الانتقال إلى القسم.

وأفادت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ح.ع. من مواليد 2001، وأقر بتعاطيه لحبوب الهلوسة ومُخدر الحشيش، وأن المسدس الذي بحوزته يستعمله في الحماية الشخصية.

ولفت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.