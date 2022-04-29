بنغازي 29 أبريل 2022 (وال)- أدرج الصندوق العالمي للآثار والتراث في تقريره لهذا الأسبوع، مركز مدينة بنغازي التاريخي أو ما يعرف باسم “قصر بنغازي”، ضمن قائمة المعالم المهددة بالانقراض.

حيث حدد الصندوق غير الربحي 25 موقعًا في 24 دولة بما فيها ليبيا؛ بحاجة إلى المساعدة في جمع الأموال لحماية المعالم الأثرية بها، وفقًا لبيان.

وشدد البيان على الحاجة الملحة للمزيد من التخطيط وتمويل وتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، وإعادة التأهيل على مستوى المدينة لإحياء بنغازي التاريخية، ولتأمين استعادة المباني القابلة للإصلاح.

وطالب الصندوق السلطات الليبية بإجراء جهود واسعة النطاق لإزالة الألغام، وكذلك إزالة الأنقاض، ومخلفات البناء المستقرة على الشاطئ، ومنع الهدم غير المصرح به، والتحكم في الوصول إلى المناطق غير الآمنة.(وال) ه ش/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال