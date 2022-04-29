الدبيبة يتفقد عدد من المشاريع بمدينة مصراتة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. الخميس. بجولة ميدانية لعدد من المشاريع بمدينة مصراتة.

واستهل الدبيبة الجولة بزيارة لمشروع إنشاء صالة ركاب مطار مصراتة الدولي، حيث أطلع على الأعمال الجارية هناك ونسب الإنجاز فيها .

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة لمجمع العيادات الطبية بالمدينة. حيث قام بجولة داخل الأقسام والعيادات الطبية بالمجمع.

وأطلع رئيس الحكومة على أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بالعيادة ، وذلك لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

كما تضمنت الجولة زيارة ميدانية للحديقة المركزية وميدان النصر ، إلى جانب جولة داخل أحدٍ الاسواق الشعبية وسط المدينة.