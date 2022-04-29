المدعي العام للمحكمة الجنائية: سأعقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية وكنت أنوي زيارة ليبيا لكنني لم أتمكن من ذلك

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أن وجودهم في ليبيا للتحقيق مهم جدا حتى لا نكون أقل علما وسنقوم باستحداث استراتيجية أكثر فعالية للتواصل مع الضحايا وضمان سرية التحقيقات.

خان، وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، قال: “سأعقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية لإدارة العلاقة معها حتى نحقق تقدما ونصل إلى مذكرة تفاهم جديدة وكنت أنوي زيارة ليبيا لكنني لم أتمكن من ذلك”.

وتابع: “دعم البعثة الأممية في ليبيا مهم جدا وقد تحدثنا مع المستشارة ستيفاني وليامز بالخصوص وسنحاول أن نعمل في إطار ولايتنا حتى نحسن من أدائنا”.

وأضاف: “هناك تحديات عدة في ليبيا منها الوضع السياسي والوضع الأمني لها آثار على التحقيقات الجارية التي يقوم بها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.