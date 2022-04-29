التكبالي: تشجيع الحاكم الفاسد على دق طبول الحرب نموذج لـ«الانهيار الداخلي»

اعتبر علي التكبالي، عضو مجلس النواب، إن تمكين الحاكم الفاسد المرتشي يؤدي إلى انهيار البلاد وفقا لنظيرة الانهيار الداخلي.

وقال التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حين ينصبون عليك حاكما جاهلا ومرتشيا وفاسدا، ثم يمكنونه من رقبتك، ويشجعونه على دق طبول الحرب، فاعلم إنك نموذجًا فعلي لنظرية الانهيار الداخلي”.

واتهم التكبالي، في وقت سابق، الدول الغربية بفرض ما أسماهم بـ«المتأسلمين» على الشعب الليبي، بالرغم من أنهم فاسدين ولا يحظون بشعبية في الشارع.

وقال التكبالي، وقتها، عبر حسابه “تويتر” إن ‏الغرب يعلم أن المتأسلمين لا يحظون بشعبية، وأنهم فاسدون ولا يريدون إلا الحكم، ولا زالوا يفرضونهم علينا”.

وأضاف:” السياسيون نخرهم الفساد، والشعب المسكين جائع وفقير ومحبط وضائع، ثورة الجياع هي الأمل”.