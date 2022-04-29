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ندوة حوارية حول القاعدة الدستورية بطرابلس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظّم مكتب دعم السياسات العامة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس ندوة حوارية بعنوان: “مقترح خارطة الطريق والقاعدة الدستورية”، بمشاركة أكاديميين وقانونيين ونخب شبابية، ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن العام.

وجاءت هذه الندوة في إطار مناقشة الولاية الدستورية للأجسام السياسية، والتي باتت على المحك بعد هذه المدة الطويلة، وكذلك آثار تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأهمية وجود قواعد دستورية متوافق عليها، ضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات الفكرية والثقافية التي يعقدها مكتب دعم السياسات العامة، خلال صالون ثقافي في شهر رمضان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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