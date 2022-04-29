القطراني يتفقد سير أعمال الصيانة والتطوير بملعب شهداء بنينا الدولي

قام نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني رفقة وزير الكهرباء و الطاقات المتجددة عوض البدري ورئيس جهاز تنمية و تطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني مساء اليوم الخميس بزيارة ميدانية الى ملعب شهداء بنينا وذلك للاطلاع على نسب إنجاز الصيانة والتطوير الجارية به.

وقام نائب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له بجولة تفقدية لكامل الملعب و مرافقه مشددا على ان تكون التحويرات الجارية مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك لضمان استمرار اعتماد الملعب دوليا وأن لا تضطر الفرق الليبية للعب خارج ارضها .

كما بين نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة الليبية الشديد و اهتمامها بقطاع الرياضة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للملاعب والمدن الرياضية و على رأسها اجراءات استكمال ملعب بنغازي الدولي .

كما شدد على ضرورة التقيد بالموعد الزمني المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي حتى يضل ملعب شهداء بنينا معتمدا من قبلهم لخوض فريق الأهلي طرابلس مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي على أرضه و ألا يتحمل مشقة السفر للعب خارج البلاد .