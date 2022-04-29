النعاس: لابد من تمكين الشعب للاستفتاء على الدستور

العنوان – البيضاء

شدد عضو الهيئة التأسيسية عمر النعاس، على ضرورة تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على الدستور.

وقال النعاس في تصريحات صحفية إن مشروع الدستور يتضمن 197 مادة لبناء الدولة الليبية الحديثة ومن الواجب الأخلاقي تمكين الشعب من قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع لمعرفة رأي 2.8 مليون ناخب.

وأوضح عضو الهيئة أن الدستور مكسب حقيقي للشعب، وقيمته الفعلية في تقييد السلطة, مؤكدًا أن الهيئة منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع الدستور، وتستمد شرعيتها مباشرة منه.

وذكر النعاس أن الهيئة أقرت مشروع الدستور وفق آلية دستورية صحيحة بمقرها بمدينة البيضاء في نهاية يوليو 2017 من خلال التصويت العلني الحر المباشر.

وأكد أن هذه هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المعترف بها في دول العالم التي تمكن الشعوب من تقرير مصيرها كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة».