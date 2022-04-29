هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مصراتة

أعلن موقع إيتاميل رادار عن رصد طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية من طراز Boeing C-17A (reg. ZZ174، ورقم رحلتها RRR6372، وهي تقوم برحلة من بريطانيا إلى ليبيا.

وأضاف الموقع أن الطائرة هبطت في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس ظهر الخميس، مشيراً إلى أنه جرى تتبع رحلات جوية مماثلة في الماضي دون معرفة طبيعة المهمات التي تقوم بها، حيث إنها لا تزال غير معروفة.

جدير بالذكر أن الموقع المتخصص في رصد ومتابعة حركة الطيران الإقليمية، يكشف بين الحين والآخر عن رصده لطائرات تعود تبعيتها إلى عدة دول تهبط داخل الأراضي الليبية، دون المزيد من التفاصيل.

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