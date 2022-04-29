بريطانيا: ندعو السلطات الليبية إلى التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق المستقلة

قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة الرئيسة الحالية لمجلس الأمن باربرا وودوارد، إن المملكة المتحدة تقدم دعمها الكامل لتحقيقات المدعي العام الجارية، وأن تقرير الجنائية الدولية يوضح، أن ثمة أدلة موثوقة على استمرار ارتكاب جرائم خطيرة واسعة النطاق في ليبيا.

المندوبة البريطانية، وفي كلمتها خلال مجلس الأمن، أضافت: “تدين المملكة المتحدة هذه الأعمال المشينة، وتدعو إلى تقديم الجناة إلى العدالة، وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل في ليبيا، ويجب أن نحافظ على التزامنا تجاه ضحايا السنوات الإحدى عشرة الماضية، كما أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يعدّ مساهمة مهمة في العدالة الانتقالية، و أمرا حاسما لنجاح العملية السياسية ولصالح جميع الليبيين”.

وتابعت: “تدعو المملكة المتحدة السلطات الليبية إلى التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق المستقلة، والوصول إلى المواقع والأدلة والشهود بدون ترهيب ضروري لإحراز تقدم، وتدعم المملكة المتحدة استراتيجية المدعي العام المتجددة، والمبادئ التي سيواصل التحقيق على أساسها”.

وواصلت قائلة: “ترحب المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، بإعطاء الأولوية للتحقيق الليبي، والإعلان عن موارد إضافية نأمل أن تسرّع التقدم نحو تحقيق العدالة للضحايا، وتثني المملكة المتحدة على عمل المدعي العام للتعاون مع السلطات الوطنية، وعزمه على زيادة تطوير مثل هذه الشراكات، بما في ذلك مساعدة الملاحقات القضائية على المستوى الوطني أو الإقليمي حيثما يكون ذلك مناسبا”.

واختتمت: “نكرر دعوتنا لجميع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والدول غير الأطراف فيه، للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الأفراد الخاضعين لمذكرات توقيف، و لقد كلف هذا المجلس المدعي العام بالتحقيق في ليبيا، لضمان المساءلة عن المخالفات الدولية الجسيمة، و ستظل المملكة المتحدة ثابتة في التزامها بالمساءلة عن الجرائم الفظيعة في جميع المواقف التي ارتكبت فيها وسنواصل العمل مع المدعي العام ومع الشركاء الدوليين لوضع حد للإفلات من العقاب”.