السني: تحقيق العدالة على الأراضي الليبية.. اختصاص سيادي

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إنه: لا بد من تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد وتحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي.

أضاف السني، أمام مجلس الأمن، أن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية كدور مساعد للقضاء الليبي ونتطلع لتحديث هذه المذكرة.

وتابع السني: “نرحب بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية وهي تركز على إعطاء أولية للوضع في ليبيا والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها”.

وواصل السني: “نطالب المحكمة بالإفصاح عن نتائج تحقيقاتها بعد زيارة فريقها لليبيا 3 مرات خلال أكثر من عام ونخص بالذكر المتعلقة بالمقابر الجماعية بترهونة وغيرها من الانتهاكات”.