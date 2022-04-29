الغرياني: قوت الشعب الليبي مرهون ويتحكم به عملاء صغار

قال الصادق الغرياني، المفتي المعزول، إن جميع حقوق الشعب الليبي مهضومة وضائعة، وقوته الآن مرهون ويتحكم به عملاء صغار يتلقون الأوامر من العملاء الأكبر منهم.

وأضاف الغرياني، خلال استضافته ببرنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له، الأربعاء، أن المجتمع الدولي يريد أن يري الليبيين الويل في البلاد كما يفعل بشعوب البلدان في المناطق الأخرى.

وتابع:” ليبيا بلد فيها نفط وإمكانيات، وشعب متجانس، انظروا للفتن التي يعملون بها وسلبية الناس التي ترضى بالمذلة، لدينا طلاب جامعات ومعاهد ومدراس يشكون الأمرين من الفقر والحاجة وعدم توفر المواصلات والإمكانيات في الدولة، كذلك أساتذة يشكون فيما يتعلق بالمرتبات، أسر تطلب علاوة الأسر وغيرها ونازحون يطلبون الإيجارات، وغيرهم متضررون كثير، ولو خرج 10% فقط من هذه الشرائح، لو اجتمع في الميادين 100 ألف ويطالبون بإسقاط أي مجرم في بلادنا لأسقطوه؛ لأن هؤلاء المجرمين من يربيهم المجتمع الدولي والأمريكان والأمم المتحدة وغيرهم”.

واستطرد:” الجرحى الآن يعانون الويل في الخارج وقطعوا عنهم كل شيء، هل هؤلاء عندهم أسر داخل ليبيا؟ لماذا لا يخرجون ويطالبون بحقوقهم وحقوق جرحاهم؟ أموالنا وثرواتنا يتمتعون بها ويتجولون فيها في مناطق العالم والفنادق وجنيف ومصر وطائرات خاصة هل يكرهون أن يستمر هذا الحال؟ لا يكرهون هم يتمنون كل المجالس أن تبقى هكذا، حرام على الناس أن تترك حقوقها ويجب أن تخرجوا بالآلاف لتطالبوا بحقوقكم”، على زعمه.