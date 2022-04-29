المنقوش تشارك في ندوة حول تأثير حرب أوكرانيا على البلدان الهشة

العنوان – طرابلس

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الخميس في الندوة الافتراضية بعنوان تأثير حرب أوكرانيا على البلدان الهشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقشت الندوة التي نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP) بالاشتراك مع المركز الدولي لمبادرات الحوار (ICDI، التداعيات المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية.

واستعرضت الندوة التوترات المتصاعدة بين دول الناتو وروسيا، على البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحث آفاق السلام في النزاعات الجارية والأزمات، لا سيما في سوريا وليبيا وتونس واليمن ولبنان والعراق، في ضوء إعادة التموضع الجيوسياسي العالمي والإقليمي.

وبحثت رؤية ليبيا حول المواجهة الحالية بين روسيا وأوكرانيا والتأثير المحتمل على النزاعات التي طال أمدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تأثير هذه الحرب سلباً على الديناميكيات على مستوى مجلس الأمن الدولي؛ مما يزيد من تعقيد التسويات السلمية لهذه النزاعات. “،

وحضر الندوة التي عقدت عن طريق برنامج “الزوم” نائب رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام مايكل يافي، والأمين العام المساعد السابق لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس الأركان السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف، وأدار حلقة النقاش ​​وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة الدكتور جمال بن عمر.