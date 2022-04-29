دي مايو: ليبيا إحدى بوابات المتوسط ونحتاج لتعاون أكبر

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو على “حاجة بلاده لتعاون أوسع نطاقا مع ليبيا باعتبارها إحدى بوابات البحر الأبيض المتوسط التي يمر عبرها آلاف وآلاف المهاجرين”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دي مايو، ردا على سؤال أمام الجمعية البرلمانيا لمجلس أوروبا أن العالم يحتاج للتعددية في الأطراف لتجنب الأزمات التي تقع في العالم كما في ليبيا وسوريا وأوكرانيا وروسيا.

وأضاف الوزير الإيطالي ان مجلس الأمن يمر بلحظة جمود وان ذلك يتطلب عملية إصلاح سريعة بالمجلس وهو ما دعت إليه إيطاليا قبل ذلك.