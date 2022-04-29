الزوبية: «لقد أتعب الدبيبة من يأتي بعده»

تهكم جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، من انتقاد أعضاء مجلس النواب، الذين يتهمون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بدفع رشاوي ودعم الفساد.

وقال الزوبية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ‏كانت أصعب سنة على أعضاء البرلمان والبغاشات عانوا من ارتفاع الضغط وهبوط حاد في السكر في رمضان مما تسبب في عدم صوم البعض، من كثرة رشاوي الدبيبة للشعب”.

وتابع:” الرشاوى التي دخلت كل بيت، وخافوا على الشعب من كثرة البحبوحة، متسائلا:” ماذا يفعلون بعده، لقد أتعب الدبيبة من يأتي بعده”، على حد زعمه.